Calciomercato Juve, rinnovo con 10 per Yildiz: tutto pronto al rientro

Calciomercato Juve, è il giorno del debutto di Kenan Yildiz oggi a Euro 2024. Con gli occhi particolarmente interessati della Vecchia Signora perché intende costruire il futuro attorno al talento turco di 19 anni destinato a diventare una bandiera juventina nei pieni del club piemontese. Anche Thiago Motta è d’accordo, tanto da renderlo l’unico intoccabile in attacco oltre a Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, pronto rinnovo e 10 per Yildiz

Come conferma TuttoSport oggi in edicola, è pronta anche la maglia numero 10 in stile Alessandro Del Piero per il classe 2005 appena rientrerà dall’impegno continentale: questo riconoscimento sarà associato al rinnovo contrattuale ormai pronto e per il quale sono state respinte anche offensive da club come Liverpool e Borussia Dortmund col quale ora potrebbe nascere un altro affare. Al rientro alla Continassa firmerà fino al 2029.

Il neo tecnico della Juventus – si legge sul quotidiano – anche lo osserverà con attenzione in questo Europeo per studiarlo al meglio e comprendere come metterlo nelle migliori condizioni possibili per plasmarlo e renderlo un giocatore ancor più letale. Il 41enne italo-brasiliano, tra le altre cose, è chiamato a far fare il definitivo salto di qualità per il ragazzo prodigio che arriva alla Juve Next Gen e destinato a diventare il simbolo internazionale della prima squadra per i prossimi anni.