Calciomercato Juve, rinnovo fascia a Rabiot: e Danilo? 

Rabiot-Juventus, il matrimonio potrebbe continuare davvero. Nonostante l’addio di Massimiliano Allegri che ha rappresentato sempre un punto di riferimento assoluto per il francese sin dal suo arrivo, l’ex PSG potrebbe proseguire in bianconero grazie all’approdo di Thiago Motta con cui c’è un rapporto proprio ai tempi del Paris Saint-Germain e ci sarebbe stato anche un contatto telefonico tra i due mentre il neo tecnico bianconero è in vacanza e attende di essere ufficializzato dalla Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, fascia a Rabiot: che ne sarà di Danilo?

Ma non finisce qui: oltre alle parole, sarebbero seguiti anche i fatti. E che fatti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma infatti le indiscrezioni delle ultime ore, quelle che hanno riferito di un enorme attestato di stima per il centrocampista transalpino a cui è stato messo sul tavolo non solo un nuovo ricco contratto triennale da 7 milioni di euro ma anche la fascia da capitano che metterebbe sul braccio. Promosso già a vice insieme ad Alex Sandro in quest’ultima stagione, il Cavallo Pazzo potrebbe diventare proprio il punto di riferimento assoluto in caso di permanenza.

La domanda però a quel punto sorge spontanea: che fine farebbe l’attuale capitano, ovvero Danilo? In realtà – evidenzia la rosea – la fascia definitiva sarebbe più una condizione in prospettiva e non immediata a meno che il brasiliano non saluti o manchi in campo. Il suo contratto scade infatti nel 2025 ma ha un’opzione anche abbastanza automatica fino al 2026, il che significa che realmente il riconoscimento sul braccio di Rabiot scatterebbe dalla sua ultima stagione bianconera. A ogni assenza in campo, però, la fascia andrebbe sempre sul suo braccio. Perché lui sul terreno di gioco, dovesse firmare, ci sarà sempre.