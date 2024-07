Calciomercato Juve, rinnovo Vlahovic segnato: il motivo

Calciomercato Juve, tracciata una linea decisamente più sostenibile dall’arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero. Una Vecchia Signora sempre e assolutamente ambiziosa ma decisamente più attenta ai conti, perché questi anche garantiscono la longevità a lungo andare. Ed è in quest’ottica che vanno gli acquisti studiati e ponderati come Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram e Juan Cabal.

Calciomercato Juve, rinnovo e futuro Vlahovic segnati?

Il direttore tecnico bianconero, riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, sa bene quali errori non ripetere. Come quello di Dusan Vlahovic a gennaio 2022. Ovviamente non per un discorso tecnico, quanto per valutazioni strettamente economiche: al serbo restavano appena 18 mesi di contratto e ciononostante fu pagato dalla Juventus 70 milioni più 11,6 per il contributo di solidarietà imposto dalla Fifa e oneri accessori. Uno sproposito.

Per non parlare dell’ingaggio: 7 milioni netti il primo anno, per poi salire ai 10 attuali fino ad arrivare ai 12,5 della stagione 2025/26. Cifre, evidenzia il quotidiano, da rendere impossibile ogni futura trattativa per il rinnovo: così oggi Giuntoli deve trovare un modo per rendere il suo contratto più sostenibile. Ma sarà difficile. Rinnovo dunque segnato, futuro anche. Ma non da quest’anno. Per Thiago Motta è intoccabile e chissà che i risultati in campo e l’affinità col tecnico non diano un assist a un futuro ancora insieme, in un modo o nell’altro.