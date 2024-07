Calciomercato Juve, rischio beffa per Rabiot? I possibili scenari

Calciomercato Juve, e se Adrien Rabiot avesse tirato la corda fino a spezzarla? Non solo col club bianconero, ma in generale con le pretendenti alle porte giocando troppo al rialzo e facendosi troppo desiderare. Il Real Madrid e il Manchester United restano sicuramente delle opportunità concrete, ma si sa che il mercato è particolare e seppur da svincolato non è da escludere che il 29enne francese possa rimanere a bocca asciutta alla fine pur arrivando in fondo a Euro 2024 dove fino a questo momento non ha certo irradiato il torneo.

Calciomercato Juve, rischio beffa per Rabiot?

Se alla fine dovesse andare davvero così, Rabiot potrebbe ripresentarsi alla porta della Vecchia Signora provando ad accettare quel contratto da 7.5 milioni di euro per tre anni. Ma chissà se sarà ancora lì disponibile. Come infatti rivela TuttoSport oggi in edicola, la società non ha affatto preso bene l’atteggiamento del calciatore a fronte della proposta di prolungamento anche importante avanzata da Cristiano Giuntoli.

Così ora non solo è da vedere se sia ancora disponibile nel caso, ma potrebbe essere al ribasso rispetto alle cifre precedenti data anche l’impossibilità adesso di usufruire dei benefici del Decreto Crescita data l’interruzione. Non sarebbe da sorprendersi se le porte dovessero essere definitivamente chiuse considerando che ormai posti in mediana non ce ne sono più. Douglas Luiz e soprattutto Khéphren Thuram hanno raccolto ciò che qualcun altro ha buttato probabilmente con troppa leggerezza.