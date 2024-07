Calciomercato Juve, rispunta Yan Couto come alternativa a Di Lorenzo

Calciomercato Juve, una Vecchia Signora sempre più a tinte brasiliane in questa nuova era. Perché oltre a Thiago Motta in panchina e Douglas Luiz in cabina di regia per il primo acquisto ufficiale di quest’estate juventina, spunta un altro talento verdeoro per Madame: si tratta di Yan Couto, talento di 22enne con passaporto portoghese di proprietà del Manchester City ma in prestito al Girona nell’ultima stagione.

Calciomercato Juve, rispunta Yan Couto

Si tratta di un’operazione che riprende quota come alternativa a Giovanni Di Lorenzo che va dritto alla fine verso una permanenza al Napoli. Il cartellino del sudamericano è stimato 25 milioni di euro ma l’intento di Cristiano Giuntoli sarebbe di prenderlo in prestito. Attualmente impegnato negli USA per la Coppa America, farebbe da vice Danilo e chissà che il capitano bianconero non gli abbia anche già parlato come operarlo ha fatto con Douglas Luiz prima che effettivamente l’operazione diventasse ufficiale.

Se le fasce titolari in difesa sono infatti coperte con appunto il leader della Juve da una parte e Andrea Cambiaso dall’altra, bisognerà lavorare per le alternative attualmente rappresentate da Mattia De Sciglio e Filip Kostic che non rientrano però nei piani del nuovo progetto tecnico ed entrambi in uscita.