Calciomercato Juve, Rugani apre al Bologna: la situazione

Calciomercato Juve, visita dell’agente di Daniele Rugani a Casteldebole nella giornata di ieri. La riprova che la pista è potenzialmente calda, ma ci sono al contempo un paio di paletti da superare. A partire da quello della valutazione: troppi 8 milioni per la società emiliana. Quindi il primo step necessario sarebbe un ribasso della richiesta per poter poi approfondire i discorso.

Calciomercato Juve, ultime su Rugani al Bologna

Per assurdo l’altro problema poi è lo stesso Roberto Calafiori, destinato all’Arsenal ma per una trattativa bloccata: la società felsinea continua a tenere il punto rispetto al 50% della rivendita pretesa dal Basilea nell’ambito di accordi precedenti al momento del trasferimento del difensore dalla Svizzera alla Serie A. E la sua mancata partenza, tanto che ora si preparerà anche per il ritiro estivo, blocca un eventuale ingresso.

Ma l’intreccio non finisce qui: il Bologna ha chiesto in alternativa anche Jacub Kiwior, nome nella lista di Cristiano Giuntoli e già noto a Thiago Motta che lo ha allenato ai tempi dello Spezia. Dovessero esserci difficoltà per Rugani, la società virerebbe sul polacco Juve permettendo e non mancano anche altre opzioni. Ma Rugani è un nome che piace e il 29enne bianconero ha già dato disponibilità per un trasferimento al Dall’Ara.