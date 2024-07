Calciomercato Juve, salto per Adzic e Savona in prima squadra? 

Calciomercato Juve, arrivano subito acquisti importanti dalla campagna acquisti appena iniziata e organizzata magistralmente da Cristiano Giuntoli ma occhio anche a possibili rinforzi interni direttamente dalla Next Gen. Perché ci sarebbero due nomi caldissimi, in particolare, che potrebbero fare il salto dalle giovanili bianconere alla formazione di Thiago Motta: Vasilije Adzic e Nicolò Savona.

Calciomercato Juve, Adzic e Savona in prima squadra?

Ci saranno infatti anche loro al raduno bianconero della Continassa e, riporta il Corriere Torino oggi in edicola, chissà che non possano esserci sorprese a tal proposito. Ci sono grandi aspettative infatti sul talento montenegrino classe 2006 opzionato già dallo scorso gennaio e il cui contratto è stato depositato proprio ieri. Prelevato dal Buduconst, è un jolly tattico in quanto può agire da centrocampista centrale ma anche da trequartista o volendo pure esterno di fascia.

La Vecchia Signora ha fatto un investimento non solo economico su di lui ma anche strategico, tanto da occupare uno dei due slot da extracomunitario presenti in questa sessione pur di chiudere. In difesa occhio invece a Savona che si presenta come il nuovo Roberto Calafiori: difensore classe 2003, argina bene ma in più sa anche impostare.

Nato come esterno, è stato trasformato nell’ultima stagione in un abile braccetto della difesa a tre ma adattabile anche a quattro. In effetti ricorda qualcuno. E ora entrambi potrebbero essere dei colpi inaspettati per la nuova Juve. Non per l’immediato, ovviamente, ma per un futuro raggiante.