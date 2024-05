Calciomercato Juve, lui in cambio di Calafiori: la richiesta del Bologna

Ultimissime calciomercato Juve: resta Roberto Calafiori il grande obiettivo per la difesa bianconera. Il Dt Cristiano Giuntoli del resto vorrebbe provare a regalare a Thiago Motta almeno un suo pupillo di Bologna in questa nuova avventura bianconera, e il 22enne più di Joshua Zirkzee sembrerebbe essere il profilo giusto almeno nelle preferenze.

Da una parte – stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e non solo in questi giorni – il tecnico sogna una coppia centrale composta da Calafiori e Gleison Bremer, dall’altra un centravanti in bianconero al momento già ci sarebbe: Dusan Vlahovic.

Così in attesa di eventuali sviluppi e ribaltoni, sembra che la Vecchia Signora sia pronta a irrompere più per il difensore che per l’attaccante. E le recenti indiscrezioni darebbero conferma a questo scenario. Come infatti riporta TuttoSport di oggi, la Juventus avrebbe messo tre giocatori sul piatto come contropartita per assicurarsi l’ex Basilea.

Calciomercato Juve, la proposta al Bologna per Calafiori

Fabio Miretti quest’anno nella rosa di Massimiliano Allegri, Facundo Gonzalez in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo in questa stagione e Hans Nicolussi Caviglia che anche ha mostrato cose importanti con la Juventus in quest’annata. Uno dei tre nomi da inserire nell’operazione per calare le pretese di 30 milioni avanzate dalla dirigenza emiliana. Nomi che sembrerebbe abbiano catturato l’interesse della club felsineo.

Ma in realtà sarebbe un altro un nome che farebbe ancor più gola. E non parliamo di un giocatore affermatosi in prima squadra in questo anno solare, piuttosto di un classe 2002: Tommaso Barbieri, talento juventino che la scorsa stagione Allegri aveva anche fatto anche esordire e che quest’anno ha brillato in forza al Pisa in Serie B.

Ma la Juventus, in ottica di un ritorno alla difesa a quattro, vuole tenersi stretti i propri terzini e specialmente un nome di tale prospettiva, soprattutto se dovesse poi convincere Motta al raduno. Seguiranno sviluppi ma non è da escludere che alla fine venga sacrificato pur di arrivare a uno dei due