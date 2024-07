Calciomercato Juve, scambio Chiesa-Raspadori: cosa filtra dai giocatori

Cristiano Giuntoli guarda ancora nella sua vecchia Napoli per il calciomercato Juve. Sfumato Giovanni Di Lorenzo che alla fine ha annunciato la permanenza alla corte di Antonio Conte, ora è Giacomo Raspadori la nuova suggestione juventina: un giocatore duttile che potrebbe agire praticamente in tutti i ruoli offensivi del nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, scambio Chiesa-Raspadori?

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, oltre le qualità dell’ex Sassuolo, il neo tecnico bianconero apprezza proprio la sua duttilità con la capacità di adattarsi in più zone del campo garantendo sempre buone prestazioni. E al contempo al nuovo allenatore azzurro non dispiacerebbe affatto poter contare su un esterno con le capacità di Chiesa che ha sempre apprezzato provando a portarlo anche all’Inter.

Secondo quanto filtra da entrambi gli entourage – sempre come si legge su Ts – al momento sarebbe l’ex Fiorentina il profilo da convincere maggiormente in quanto non ha ancora preso una decisione su come impostare il proprio futuro. Il club di Aurelio De Laurentiis nel frattempo però inizia a farci un pensierino e la Roma resta sempre vigile anche se prova a chiudere per Matias Soulé. Sembra al momento sfumare l’ipotesi estera per Chiesa, la stessa che sembra come la sua priorità.