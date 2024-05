Calciomercato Juve, offerto Douglas Luiz: spunta uno scambio

Calciomercato Juve, spunta una nuova idea a centrocampo bianconero: si tratta di Douglas Luiz dell’Aston Villa. Talento brasiliano classe 98, è stato proposto in queste ore al Dt Cristiano Giuntoli che lo valuta come potenziale rinforzo per la mediana della Vecchia Signora. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Calciomercato Juve, l’Aston Villa vuole McKennie

Come si legge sul quotidiano, sarebbe stato proprio Monchi ad averlo proposto al direttore tecnico juventino: l’ex Roma, oggi all’Aston Villa qualificatosi in Champions League, vorrebbe fare shopping in Italia e in particolare nella vetrina piemontese e avrebbe messo sul piatto il giocatore verdeoro in scadenza nel 2026 ma che già sanno di non poter trattenere e valutato al momento 40 milioni.

Il 26enne è stato proposto come contropartita di un obiettivo inglese, ovvero Weston McKennie che la Juventus ha messo sul mercato dopo il mancato rinnovo e spera di poter ricavare almeno 15 milioni. Il dirigente spagnolo, in arrivo a Torino per incontrare la dirigenza bianconera come riporta la rosea, avrebbe messo però nel mirino anche un altro giocatore della Juventus: Matias Soulé.

A Monchi piace anche Soulé: la richiesta di Giuntoli

Cercato anche da altri club di Premier League, per il talento argentino non verranno prese in considerazioni proposte sotto i 30 milioni di euro. Monchi lo ha individuato come sostituto di Nicolò Zaniolo la cui permanenza è tutt’altro che certa, ora bisognerà capire che tipo di discorsi metterà in piedi sul doppio asse.