Calciomercato Juve, scambio con la Roma per El Shaarawy?

Calciomercato Juve, si cerca un esterno per la fascia destra e resta sullo sfondo anche il nome di Stephan El Shaarawy. Non è tra i primissimi nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli ma è un profilo che potrebbe rivelarsi comunque adatto per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta e anche economico per le casse bianconere. Dovessero sfumare soluzioni principali come Jadon Sancho che ora sembra propenso a una permanenza al Manchester United, ecco che italo-egiziano potrebbe prendere quota.

Calciomercato Juve, ipotesi scambio per El Shaarawy

Da questo punto di vista, come riporta TuttoSport oggi in edicola, non è da escludere un possibile scambio con la Roma. Complicatasi la pista per Federico Chiesa che al momento preferisce attendere eventualmente altre soluzioni, la formazione capitolina ora guarda a Matias Soulé in uscita dalla Continassa per il quale però c’è in pole il Leicester al quale il calciatore ha dato anche il suo sì.

Dovesse arrivare però un rilancio dalla Capitale, questo potrebbe riguardare un conguaglio comunque importante più appunto la contropartita rappresentata da El Shaarawy che all’età di 31anni giungerebbe in bianconero al massimo della sua maturità. Parola finale però a Thiago Motta, il quale ha il potere di fermare o accelerare qualsiasi operazione su qualunque asse.