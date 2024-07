Calciomercato Juve, scambio con l’Udinese per Samardzic?

Calciomercato Juve, la società bianconera potrebbe valutare di prendere ancora un altro centrocampista dopo essersi assicurata Douglas Luiz ora anche ufficiale e Khéphren Thuram prossimo dal diventarlo. E che centrocampista nella fattispecie. In attesa di Teun Koopmeiners che si piazzerebbe come vertice massimo alle spalle di Dusan Vlahovic, occhio anche a un altro talento abile tra la mediana e trequarti che piace a Cristiano Giuntoli: parliamo di Lazar Samardzic.

Calciomercato Juve, rispunta Samardzic

In queste ore infatti, forse anche per il mancato rinnovo di Adrien Rabiot, sembra che la Vecchia Signora abbia riacceso questa pista che sembrava sopita. A riportarlo è Il Messaggero Veneto, il cui quotidiano svela di come la società juventina si sia riavvicinata al centrocampista serbo dopo il passo avanti mosso dall’Udinese per Facundo Gonzalez.

A questo punto ecco che si accende la lampadina di Giuntoli: la dirigenza potrebbe infatti utilizzare tale carta uruguaiana lo scorso anno in prestito alla Sampdoria per abbassare il prezzo del classe 2002 cogliendo un’altra grande opportunità di mercato. Apprezzerebbe di certo Thiago Motta, data la qualità e la duttilità del calciatore che diventerebbe un valore aggiunto per un centrocampo da rinvigorire in maniera netta dopo le difficoltà anche realizzative dello scorso anno.