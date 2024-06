Calciomercato Juve, scelto Adeyemi per la fascia destra

Calciomercato Juve: obiettivo esterno destro per la fascia e c’è un nome, tra i vari emersi in questi giorni, che starebbe prendendo maggiormente quota in queste ore: quello di Karim Adeyemi. Il talentuoso esterno del Borussia Dortmund, di appena 22 anni, è visto infatti come il candidato ideale per rinforzare il 4-2-3-1 di Thiago Motta in costruzione.

Calciomercato Juve, obiettivo Adeyemi in attacco

Ci sarebbe anche Jadon Sancho come alternativa che fa gola, ma in questo caso è l’ingaggio sproporzionato da 8 milioni di euro che lo rende impossibile o quasi. Almeno a titolo definitivo. Ma un assist potrebbe arrivare proprio dal club tedesco. Perché Sancho è del Manchester United ma è stato in prestito proprio in giallonero nell’ultima stagione, con la società che lo vorrebbe riconfermare per la prossima annata.

Così fosse, Adeyemi diventerebbe più sacrificabile per una cessione che al momento la società considera per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. L’ingaggio è da 5 milioni, per parametri decisamente più fattibili per la Vecchia Signora che ha abbracciato con Cristiano Giuntoli una nuova linea decisamente più sostenibile.

Ma anche in questo caso, svela TuttoSport oggi in edicola, la società è intenzionata a inserire contropartite tecniche così da cercare di abbassare il prezzo. Il primo pensiero va subito a Dean Huijsen, obiettivo dei prussiani.