Calciomercato Juve, scelto il sacrificato per arrivare a Koopmeiners

Calciomercato Juve: primi due acquisti in arrivo, ovvero Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, e ora dritti verso il sogno di un’intera estate bianconera: Teun Koopmeiners. E’ l’olandese che ha perso Euro 2024 per infortunio il grande obiettivo del club juventino per questa sessione estiva e Cristiano Giuntoli, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sta rifinendo la strategia per avvicinarsi ai 55-60 milioni di euro e la Dea e per il giocatore col quale, nel frattempo, c’è già un’intesa di massima per un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro.

Calciomercato Juve, chi vendere per arrivare a Koopmeiners

Nel frattempo è stato individuato il profilo che sarà immolato alla causa per arrivare al trequartista atlantino: si tratta di Dean Huijsen, difensore di rientro dalla Roma che potrebbe diventare direttamente o indirettamente la chiave per portare Koopmeiners alla Juventus. E nei prossimi giorni si attende un’offensiva importante dal capoluogo piemontese.

Lo spagnolo-olandese può essere inserito nell’affare col club lombardo oppure essere venduto in Germania, dove ci sono Bayer Leverkusen, Stoccarda e Borussia Dortmund che sembrano disposti a comprarlo a 25 milioni di euro. Ma coi gialloneri occhio anche a un altro incastro potenziale: quello per Karim Adeyemi, nome che piace molto per la fascia destra.