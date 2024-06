Calciomercato Juve, scoppia il caso Kaio Jorge: affare a rischio?

Calciomercato Juve, clamoroso colpo di scena per Kaio Jorge: dopo la cessione ufficiale del club bianconero al Cruzeiro per un affare da 7.2 milioni di euro totali, è scoppiato un caso in Brasile in merito alla cessione dell’attaccante. Nessun problema col club di Belo Horizonte in sé quanto piuttosto recriminazioni da parte del Santos che si dice penalizzato per una clausola non rispettata dalla Vecchia Signora. Ora sarebbe pronto ad andare ai vertici del calcio mondiale per avere giustizia.

Il motivo di tale disappunto sarebbe legato al fatto che al momento della cessione del 2021 il club santista avrebbe strappato un accordo per una corsia preferenziale in caso di futura cessione in Brasile, ovvero un diritto di prelazione, alla fine non tenuto in considerazione dalla società di Torino che non avrebbe nemmeno avvertito la storica società di Pelè della cessione del giocatore in uscita dal Frosinone e in direzione Minas Gerais.

Calciomercato Juve, caso Kaio Jorge: Santos furioso

“In nessun momento il Santos è stato informato sulla transazione o consultato riguardo all’interesse di riacquisire il giocatore”, ha espresso il Santos attraverso il proprio sito con una nota ufficiale. E ancora: “Il Santos FC attende la risposta delle parti per presentare un’eventuale richiesta alla FIFA”.

La società ha infatti contattato sia la Juventus che il Cruzeiro per spiegazioni: se queste non dovessero convincere, la dirigenza è pronta a interpellare la federazione internazionale di calcio per rivendicare quanto le sarebbe spettato. Cosa potrebbe significare questo? Per il club bianconero al massimo una multa lì dove fosse dimostrato di non aver rispettato il patto, ma in ogni caso entrerebbero comunque i soldi che la Raposa ha garantito per il 22. Ma è possibile che il Santos sia più interessato a ricavarci qualcosa che direttamente al classe 2002.