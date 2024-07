Calciomercato Juve, scortesia di Rabiot: cosa ha fatto

Calciomercato Juve, silenzio totale sul fronte Adrien Rabiot. Doveva dare una risposta prima che iniziasse l’Europeo, invece questo è anche finito ma ancora non c’è stato un verdetto se non sporadiche dichiarazioni rilasciare dal ritiro francese in Germania dove ha mandato segnali eloquenti e per una direzione futura lontana da Torino.

Calciomercato Juve, Rabiot non ha mai risposto

La società bianconera ha risposto a modo suo, ovvero prendendo di petto la situazione e accelerando particolarmente così da chiudere per Khéphren Thuram in circa una settimana. Il 23enne ha così preso il posto del Cavallo Pazzo e, considerando l’arrivo di Douglas Luiz e le presenze già in rosa di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli, il reparto per il nuovo 4-2-3-1 è al completo e non c’è più spazio per Rabiot.

Ciò che ha indispettito e deluso, come conferma il Corriere Torino oggi in edicola, è che l’ex PSG non ha mai dato una risposta alla Juventus. Ancora oggi non è arrivato un “no, grazie” o “ci rifletto”. Di certo non il migliore degli atteggiamenti, specialmente a fronte di un gesto importante e di piena fiducia come un triennale da 7.5 milioni di euro. E pensare che si parlava anche di fascia da capitano…