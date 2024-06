Calciomercato Juve, serve ancora tempo per Szczesny: cosa frena

Calciomercato Juve, pronta la cessione di Wojciech Szczesny pronto a salutare la Vecchia Signora dopo sette anni di grandi parete e conquiste. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è praticamente tutto pronto per l’uscita del portiere polacco in direzione Arabia Saudita. Raggiungerà in particolare Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr per un affare che porterà attorno ai 4 milioni di euro nelle casse bianconere.

Calciomercato Juve, ultimissime per Szczesny

La società bianconera, oltre l’incasso, risparmierà soprattutto sull’ingaggio da 6.5 milioni di euro che era il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli a tal proposito. Al posto del 34enne arriverà, come noto, Michele Di Gregorio del Monza per 2 milioni di prestito più il riscatto fissato a 18 milioni. La cessione dell’ex Roma sbloccherà l’arrivo del portiere milanese. Servirà però ancora un po’ di tempo prima di definire.

Come infatti i legge sul quotidiano, in Medio Oriente il mercato ha tempi più lunghi rispetto ai nostri motivo per cui è probabile che serva ancora un po’ prima della fumata bianca definitiva. Ma l’affare non è assolutamente in discussione, specialmente per il giocatore che diventerà il portiere più pagato al mondo con questo trasferimento grazie a un contratto biennale da 20 milioni di euro a stagione.