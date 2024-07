Calciomercato Juve, sfuma Calafiori: ecco dove giocherà

Calciomercato Juve, sta sfumando il grande sogno difensivo rappresentato da Roberto Calafiori. Reduce da Euro 2024, affermandosi tra l’altro come i pochi a salvarsi di questa spedizione fallimentare, il 22enne sta andando dritto verso un futuro in Premier League come conferma anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Direzione Londra in particolare, ora da capire solo se sarà Arsenal o Chelsea ma i Gunners appaiono in vantaggio al momento.

Calciomercato Juve, Calafiori va in Premier League

Pronto un contratto di 5 anni da 4 milioni di euro al giocatore e un’offerta al Bologna che tocca i 50 milioni di euro che sbaraglia la concorrenza Juve compresa. Anche il Paris Saint-Germain ha provato a sondare la pista così come lievemente anche Carlo Ancelotti per il suo Real Madrid, ma molto probabile che alla fine vada all’Emirates Stadium con Cristiano Giuntoli che dovrà trovare un’alternativa per il pupillo di Thiago Motta che purtroppo sta sfumando.

Peccato perché il giocatore era anche piuttosto disponibile nel raggiungere il suo vecchio maestro a Torino e sposare in generale la Vecchia Signora che rappresentava un sogno nonché un assoluto salto di qualità. Ma il richiamo britannico, e soprattutto i milioni messi sull’assegno a favore della società emiliana, hanno fatto la differenza.