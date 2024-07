Calciomercato Juve, sfuma Szczesny all’Al Nassr: il motivo

Calciomercato Juve, c’è una nuova grana per Cristiano Giuntoli: sembra infatti sfumata la pista araba per Wojciech Szczęsny. E’ vero che sullo sfondo resta sempre il Monza come confermato ieri direttamente da Adriano Galliani, ma chiaramente a condizioni diverse sia per la società bianconera che per lo stesso portiere che all’Al Nassr sarebbe stato ricoperto d’oro.

Invece sarà probabilmente il 25enne brasiliano Bento a beneficiare di tale ricco contratto, il portiere seguito anche dall’Inter in queste prime settimane e per il quale il club del Medio Oriente ha chiuso e atteso oggi per le visite mediche. Ma perché è sfumato il passaggio del portiere juventino nella squadra di Cristiano Ronaldo?

Calciomercato Juve, perché è saltato Szczęsny all’Al Nassr

Come svelato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il club arabo non ha apprezzato affatto le perplessità del 34enne malgrado un’offerta pazzesca da 20 milioni di euro a stagione. La Juventus ha provato a spiegare che si trattava di una normale fase di riflessione ma niente da fare: i dirigenti, indispettiti, hanno optato per l’estremo difensore dell’Athletic Paranaense nel giro della nazionale e che sembrava destinato al grande salto in Europa.

Così per l’ex Roma ora resta il Monza ma c’è da risolvere la questione dei 13 milioni lordi dell’ultimo anno di contratto: Il Dt Cristiano Giuntoli, però, intende temporeggiare per capire se possano esserci altre proposte magari a condizioni più vantaggiose. Il club brianzolo non può permettersi infatti determinate cifre, né verso la società piemontese e nemmeno verso il diretto interessato.