Calciomercato Juve, sfuma un acquisto? E’ un pupillo di Giuntoli

Calciomercato Juve, rischia concretamente di sfumare un obiettivo bianconero. Non uno dei nomi prioritari, ma una grossa occasione di mercato che Cristiano Giuntoli – da volpe qual è – era pronto a cogliere a volo proprio come accaduto prima con Douglas Luiz e ora con Khephren Thuram in scadenza di contratto nel 2025 e praticamente il secondo rinforzo juventino di questa sessione estiva, a meno che non lo preceda Michele Di Gregorio con le visite mediche ormai imminenti.

Calciomercato Juve, sfuma l’idea Di Lorenzo?

Sta andando più o meno tutto secondo i piani, in attesa che arrivino migliori aggiornamenti per Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners, ma purtroppo non arrivano buone notizie per Giovanni Di Lorenzo che alla fine, secondo quanto riportato da La Repubblica, La Gazzetta dello Sport e anche altre fonti, alla fine va dritto verso una permanenza in azzurro nonostante la sua voglia di addio e di trasferirsi in particolare a Torino.

Decisivo non solo il contratto fino al 2028 e la ferrea volontà di Antonio Conte di non rinunciare al capitano azzurro e in particolare di non darlo alla Juve per rinforzare una diretta concorrente, ma soprattutto il disastroso Europeo di cui è reduce che di certo non lo mette nella condizione migliore per pretendere una cessione e da spingere la Vecchia Signora a follie o di forzare la mano pur di prenderlo. Altamente probabile che l’esterno destro titolare del nuovo 4-2-3-1 sia Danilo alla fine, capitano juventino che ha giurato ancora amore a Madame.