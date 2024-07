Calciomercato Juve, sfumato l’Al Nassr per Szczęsny: gli scenari

Calciomercato Juve, ora ci sarà da risolvere la grana relativa a Wojciech Szczęsny una volta sfumata o quasi la pista araba quanto meno per quanto riguarda l’Al Nassr che ha preso Bento dall’Athletico Paranaense. E per metterci una pezza nel frattempo la società lo ha mandato in ferie a oltranza, per delle vacanze prolungate per lui che resterà a Marbella con la famiglia piuttosto che unirsi al primo gruppo di nazionali come sarebbe stato da programma e in attesa di capire gli sviluppi.

Calciomercato Juve, ultimissime sul futuro di Szczęsny

Dalla Vecchia Signora sperano in un’altra chiamata dal Medio Oriente con un’altra squadra pronta a farsi avanti o dall’Inghilterra, anche se resta sempre viva l’opzione Monza che permetterebbe a Tek si chiudere la carriera in Serie A ma per la quale non si tratterebbe di un’operazione a stretto giro. Il 34enne, che ha dato piena disponibilità per aiutare la Vecchia Signora, non si sta mettendo di traverso: ha capito la situazione e ha accettato con serenità la scelta tecnica del nuovo allenatore Thiago Motta.

Di sicuro, comunque sia, è che l’ex Roma lascerà la Continassa alla luce del suo contratto in scadenza nel 2025 e soprattutto dell’ingaggio da 6.5 milioni che pesa maledettamente sul bilancio del club. E soprattutto ora che è arrivato ufficialmente Michele Di Gregorio, con le presenze anche di Mattia Perin e Carlo Pinzoglio, il portiere dell’Est Europa è di troppo.