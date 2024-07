Calciomercato Juve, sgarbo all’Atalanta per Koopmeiners: il retroscena

Calciomercato Juve, c’è voglia di chiudere per Teun Koopmeiners adesso. Chiuse infatti le operazioni relative a Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram, il prossimo step sarebbe quello di mettere il punto esclamativo a centrocampo portando sotto la Mole il trequartista olandese bloccato da tempo. E lo attende un ricco contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro più bonus, ma a fermare il passaggio a Torino al momento è l’enorme valutazione da 60 milioni euro fatta dall’Atalanta.

Calciomercato Juve, mossa per O’Riley oltre Koopmeiners

La Juventus valuta invece il giocatore 40 milioni di euro circa ed è pronta a spingersi al massimo a 45. La Dea è comunque consapevole che perdere il proprio gioielli a centrocampo, tant’è che ha già iniziato a guardarsi attorno mettendo nel mirino Marco Bresciani del Frosinone e Matt O’Riley del Celtic. E proprio per quest’ultimo occhio a una ‘scortesia’ di Giuntoli: come riporta TuttoSport, infatti, pare che il direttore abbia bussato alla porta del club scozzese per chiedere informazioni sul giocatore.

Si tratta di un’operazione di disturbo per un avviso partito da Torino in direzione Bergamo. Mosse che alla volte nascono per un motivo ma che potrebbero finire per cambiare natura, con un vero e proprio interesse magari. E ci sarebbe anche tutto il tempo per inserirsi e superare gli atalantini, poiché al momento l’offerta lombarda è di 15 milioni di euro a fronte di una richiesta di 30. In ogni caso, riporta Ts, non è da escludere lo scozzese come alternativa a Koopmeiners.