Calciomercato Juve, si allungano i tempi per cessione Szczesny: i motivi

Calciomercato Juve, Wojciech Szczesny è destinato alla cessione ma si allungano i tempi: lo rivela TuttoSport oggi in edicola. E non certo per l’Europeo in corso o per problemi relativi alla trattativa: il polacco, reduce da uno sfortunatissimo autogol a Euro 2024, è destinato infatti a diventare il portiere più ricco del mondo grazie alla mega offerta dell’Al-Nassr che lo ricoprirà d’oro.

Calciomercato Juve, ultime sulla cessione di Szczesny

Chi segue la trattativa – si legge su Ts – assicura che l’affare non è assolutamente a rischio, tuttavia sarà necessario armarsi di pazienza in quanto da una parte bisogna limare ancora alcuni dettagli e dall’altra il calciomercato arabo formalmente apre il prossimo 1 luglio e quindi bisognerà aspettare praticamente ancora diversi giorni.

La società medio-orientale è comunque tranquilla forte dell’accordo di massima sia col giocatore che col club bianconero. All’atleta andranno 20 milioni a stagione per due anni, al club piemontese circa 5 milioni di euro. Ma più che l’incasso di per sé per la Vecchia Signora sarà fondamentale liberarsi dell’ingaggio pesantissimo da 6.5 milioni di euro e finanziare con quest’operazione l’approdo di Michele Di Gregorio. Ancora un po’ quindi prima degli annunci ufficiali, con Mattia Perin nel frattempo pronto a rinnovare e che farà da chioccia al neo portiere in arrivo dal Monza.