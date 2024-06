Calciomercato Juve, si avvicina la cessione di Szczesny: le ultimissime

Calciomercato Juve, intoppi per Douglas Luiz comunque superabili mentre Michele Di Gregorio – l’altro acquisto virtuale bianconero – è lì pronto e solamente in attesa del comunicato ufficiale che passerà però prima dalla cessione di Wojciech Szczesny destinato a fargli spazio, sia concretamente lasciandogli i guantoni titolari della Vecchia Signora sia economicamente finanziando l’arrivo del portiere del Monza. Si attende solo la cessione del portiere polacco in direzione Arabia Saudita.

Calciomercato Juve, Szczesny vicino alla cessione

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sarà la nuova meta del 34enne ex Roma, dove andrà a percepire la bellezza di 20 milioni di euro a stagione per due anni diventando il portiere più pagato in attività. E come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sebbene serva ancora tempo poiché il mercato arabo apre il 1 luglio, si avvicina il trasferimento dell’estremo difensore in queste ore.

Il club di CR7, infatti, ha liberato ufficialmente David Ospina liberando il posto al portiere dell’Est col quale è ormai tutto fatto. Nelle casse della Juventus andranno tra i 4 e i 5 milioni di euro, ma soprattutto la società non solo monetizzerà alla luce del contratto in scadenza nel 2025 ma soprattutto si libererà di uno degli stipendi più pesanti dell’intera rosa da 6.5 milioni di euro.