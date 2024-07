Calciomercato Juve, sì di Soulé al Leicester: cessione vicina

Calciomercato Juve, Matias Soulé dice sì al Leicester: lo annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’esterno argentino, tornato con la speranza di restare in bianconero ma al contempo consapevole di una possibile partenza in caso di offerta importante, alla fine potrebbe davvero lasciare Torino nonostante la volontà di base di Thiago Motta di tenerlo con sé in rosa.

Calciomercato Juve, Soulé vicino al Leicester

Una cessione importante diventa però una fondamentale per acquisire quel tesoretto per proseguire con la campagna acquisti e assicurarsi in particolare Teun Koopmeiners dopo aver già perso Roberto Calafiori e mentre rischia di sfumare anche Jadon Sancho. Da questo punto di vista la società inglese è pronta a una proposta da 25 milioni più 5 di bonus che ancora non basta però per convincere la Vecchia Signora, serve quota 30 premi inclusi per definire ed è atteso un rilancio nelle prossime ore.

Nel frattempo però, cosa determinante, il giocatore ha dato il suo ok per trasferirsi in Premier League. L’occasione è ghiotta considerando l’importante del campionato e anche lo stipendio tenendo conto che con un ingaggio da 2.5-3 milioni andrà a triplicare i suoi attuali guadagni. E considerando le difficoltà nel vendere in tempi rapidi i diversi esuberi bianconero, Giuntoli ha preso sul serio l’offerta per il talento 21enne perché c’è voglia di chiudere per Koopmeiners.