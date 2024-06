Calciomercato Juve, si entra nel vivo per la cessione di Soulé: le novità

Calciomercato Juve, Matias Soulé destinato ai saluti. E non perché per talento non meriti di restare in bianconero: semplicemente perché su di lui è ricaduta la scelta di un grande sacrificato di turno per finanziare quello che sarà il colpo dell’estate bianconera: Teun Koopmeiners. Serviranno 60 milioni di euro per chiudere con l’Atalanta e per arrivare a tale somma è necessario, data la nuova linea sostenibile di Cristiano Giuntoli, cedere prima qualcuno per poi affondare il colpo.

Calciomercato Juve, Soulé verso la Premier

E la scelta, appunto, è ricaduta proprio sul talento argentino di rientro dall’ultima stagione al Frosinone. Come riporta TuttoSport oggi in edicola, si registrano importanti novità perché ieri a Londra è andato in scena un incontro tra l’agente e i dirigenti da una parte del Leicester e dall’altra soprattutto del West Ham che rappresenta il club che più seriamente si sta muovendo per il giocatore. La società bianconera chiede 40 milioni di euro per piazzare il classe 2003 e sembra che dalla Premier League possano avvicinarsi se non assecondare proprio tale valore.

Il giocatore dall’altra parte, compresa la scelta della dirigenza juventina e messosi l’anima in pace da questo punto di vista, sarebbe stuzzicato dalla possibilità di giocare in Inghilterra. Sempre più probabile che sia Soulé, dunque, il nome che permetterà di registrare un’impennata importante sul fronte dal budget mercato per completare il 4-2-3-1 che Motta sta disegnando per questa nuova avventura piemontese.