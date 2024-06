Calciomercato Juve, si fa cassa coi giovani: tutti i nomi

Fare prima cassa: è questo l’imperativo del calciomercato Juve. La nuova linea dettata dal Dt Cristiano Giuntoli che ha una nuova parola d’ordine, sostenibilità, che mira a fare acquisti in maniera ragionata, salvaguardando il budget e quindi senza mai più spese pazze senza un controllo o logica finanziaria, e non appesantendolo maledettamente il tetto ingaggio come è accaduto in questi anni per cui sta anche provvedendo doverosamente.

Calciomercato Juve, sacrificati molti giovani

Dunque per finanziare gli acquisti prioritari di Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners bisognerà vendere. A buon prezzo e soprattutto anche a malincuore, se necessario. Ovvero anche giocatori di spessore che potrebbero avere un presente o futuro importante nella storia bianconera. Tolti i tre intoccabili di Thiago Motta, chiunque potenzialmente può salutare. Ma può farlo soprattutto Matias Soulé scelto dalla dirigenza come uno dei sacrifici d’onore per la nuova causa juventina.

E seguiranno altri giovani sull’altare. Come ci è già salito Kaio Jorge che ha fatto ritorno in Brasile lasciando 7 milioni preziosi nelle casse juventine. Come riporta il Corriere Torino oggi in edicola, oltre Dean Huijsen già noto in tal senso ci sono anche Samuel Iling Junior, Hans Nicolussi Caviglia e Facundo Gonzalez. Occhio anche a Enzo Barrenechea per il quale però ci sono state novità importanti.