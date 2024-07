Calciomercato Juve, si riaccende la pista Premier per McKennie

Calciomercato Juve, per la felicità di Cristiano Giuntoli e società si registrano sirene per Weston McKennie dopo essere finito ai margini anche per la trattativa quasi fatta saltare con l’Aston Villa per Douglas Luiz. Il giocatore, fuori dai progetti tecnici di Thiago Motta e in scadenza nel 2025, è irrimediabilmente mercato e si cercano solo acquirenti per piazzarlo e salutarlo definitivamente.

Calciomercato Juve, proposte per McKennie

Da questo punto di vista, come riporta TuttoSport oggi in edicola, da giorni è in atto il corteggiamento di José Mourinho intento a portarlo al Fenerbahce. Ma niente da fare: la pista turca, infatti, sembra non accendere particolarmente il texano. Così come nemmeno un ritorno in patria, dove lo cerca l’Inter Miami, lo esalterebbe. La priorità del 25enne è una delle principali leghe europee, magari proprio la Premier League che ha sfiorato in occasione della sopracitata trattativa.

E da questo punto di vista occhio all’Everton che negli ultimi giorni ha effettuato sondaggi importanti dai quali la Vecchia Signora spera di ricavare 15-20 milioni di euro. Inoltre ci sarebbe anche la pista araba per il centrocampista USA: un intermediario si starebbe muovendo e potrebbe portare una ricca offerta già a strettissimo giro. Ammesso che il calciatore sia disponibile.