Calciomercato Juve, Sky annuncia Kean alla Fiorentina: le cifre

Calciomercato Juve, definita un’altra cessione: si tratta di Moise Kean in direzione Fiorentina. Lo annunciano i colleghi di SkySport e in particolare l’esperto Gianluca Di Marzio, il quale riferisce di un affare ormai ai dettagli per quanto riguarda il trasferimento del centravanti italiano in maglia viola dove lo ha voluto particolarmente Raffaele Palladino pronto a puntare sulla sua fisicità ed esperienza internazionale.

Calciomercato Juve, è fatta per Kean alla Fiorentina

Per il 24enne, che ha sempre preferito la permanenza in Serie A a qualsiasi altra soluzione estera, si rivela l’opportunità di rilancio dopo le ultime stagioni non esaltanti. Cristiano Giuntoli sorride in quanto piazza così un altro esubero, tra l’altro in scadenza nel 2025, e monetizza abbastanza da questa operazione.

Nelle casse della Juventus andranno infatti 13 milioni di euro più 5 di bonus di cui in particolare 2 facilmente raggiungibili. Quindi verosimilmente 15 milioni di euro ma che potrebbero arrivare fino a 18 in caso, si presume, di exploit del centravanti o stagione particolarmente positiva della formazione toscana. Cifra che si va ad aggiungere al budget mercato bianconero che dovrà essere particolarmente ricco per sferrare gli assalti ai due grandi obiettivi estivi: Roberto Calafiori e soprattutto Teun Koopmeiners.