Calciomercato Juve, SKY conferma una possibile cessione importante

Calciomercato Juve, come sarà la nuova squadra di Thiago Motta? Forte, ambiziosa, talentuosa con un calcio propositivo e col gruppo prima dei singoli. E’ così che se la immagina Cristiano Giuntoli ma davvero così sarà se il tecnico italo-brasiliano riuscirà a mettere insieme i pezzi del puzzle proprio come fatto a Bologna.

E se in rossoblu è stato capace di portare in Champions League una squadra sulla carta da metà classifica, chissà cosa potrebbe fare in bianconero con un’enorme società alle spalle, tifosi in ogni posto d’Italia e del mondo e uno strapotere tecnico in campo. Ci sono tutti i presupposti per creare qualcosa di importante se l’allenatore 41enne non soffrirà di vertigini nelle notevoli altezze juventine a cui – come tecnico – non è ancora abituato.

Calciomercato Juve, conferme su una cessione di Bremer

Per centrare l’obiettivo sarà importante anche il mercato, col Dt Giuntoli che dovrà trovare anche i nomi giusti e alle esatte condizioni della sua nuova linea. Niente più spese folli, senza senso o controllo, e con una riduzione degli ingaggi a partire da Massimiliano Allegri che pesa – e lo farà ancor per poco – con un fardello da 10 milioni di euro addirittura.

Tuttavia per perseguire questa via sarà necessario anche l’autofinanziamento attraverso cessioni inevitabili e in alcuni casi anche dolorose. A tal proposito è da giorni emerso un nome che potrebbe essere sacrificato alla causa e che trova conferma dalle ultimissime di SkySport: si tratta di Gleison Bremer.

Il roccioso centrale brasiliano, specialmente se dovesse arrivare o se si dovesse a prescindere puntare su Roberto Calafiori che piace tantissimo, potrebbe essere ceduto in caso di maxi offerta. Dunque se dovesse presentarsi alla porta della Vecchia Signora una big con cash alla mano, la dirigenza valuterà l’uscita del sudamericano appena due anni dopo dal suo approdo dall’altra sponda della città.