Calciomercato Juve, SKY: si chiude per Douglas Luiz, novità nella formula

Calciomercato Juve, Douglas Luiz è in arrivo in bianconero: lo annuncia Skysport e in particolare il suo esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. E’ effettivamente in chiusura la trattativa con l’Aston Villa durata più del dovuto per l’imprevisto creato da Weston McKennie ma ora – come riferisce il giornalista – si stanno definendo gli ultimi dettagli.

Calciomercato Juve, è fatta per Douglas Luiz

Confermato alla fine l’inserimento di Enzo Barrenechea nell’affare al posto del 24enne americano, il tutto per un’operazione da 50 milioni di euro totali di cui la Vecchia Signora però verserà solo 25 cash e compenserà gli altri tramite il centrocampista argentino e la contropartita tecnica rappresentata anche da Samuel Iling-Junior che pure sbarcherà a Birmingham.

Spunta però un dettaglio non indifferente nell’affare come riporta Di Marzio: la società piemontese ha infatti strappato una percentuale sulla futura rivendita di entrambi nel caso in cui un domani fossero venduti a determinate cifre. Se i Leoni dovessero monetizzare particolarmente per Barrenechea e Iling-Junior, con un incasso particolarmente generoso, una percentuale andrebbe in direzione Torino anche a distanza di anni. Una negoziazione che mostra l’abilità di Cristiano Giuntoli che coglie un’occasione di mercato, piazza esuberi e ci pone anche margini di guadagno in prospettiva.