Calciomercato Juve, SKY svela i primi obiettivi di Giuntoli: 8 nomi 

Calciomercato Juve, sta per nascere la nuova squadra targata Cristiano Giuntoli. Thiago Motta ha ufficializzato l’addio al Bologna ed è pronto a sbarcare in quel bianconero che lunedì scorso ha appena sfiorato e incrociato nel match di campionato finito poi con un rocambolesco 3-3 che tiene aperto il discorso terzo posto. Prove generali, se vogliamo, prima di approdarci davvero a fine campionato.

Il tecnico italo-brasiliano firmerà un triennale da circa 3.5 milioni di euro a stagione più bonus. L’obiettivo è tracciato: guidare una Juventus che avrà sempre l’obiettivo di vincere e riuscendoci il prima possibile, magari provando già dal prossimo campionato a scucire lo scudetto dal petto dell’Inter, ma attraverso una nuova linea possibilmente green – senza acquisti folli ma ponderati e studiati – e con un calcio innovativo che possa abbinare efficacia e spettacolo.

Calciomercato Juve, gli obiettivi di Giuntoli: 8 nomi caldi

Per riuscirci ovviamente Thiago Motta avrà bisogno di rinforzi e Giuntoli è pronto a mettere a disposizione nomi importanti considerando il budget mercato stanziato e le cessioni che permetteranno di reinvestire sempre per rinforzare la squadra. Si parte dalla porta: dentro Michele Di Gregorio del Monza per rinnovare e ringiovanire il palco portieri Juventus. Occhi invece su Roberto Calafiori per la difesa.

A centrocampo non solo Teun Koopmeiners ma anche Ederson fa gola dall’Atalanta. Resta caldo inoltre il nome di Lazar Samardzic dell’Udinese e si punta anche a nomi meno blasonati ma comunque di talento e funzionali come Marco Brescianini del Frosinone e Andrea Colpani del Monza. In attacco infine – riporta sempre SkySport – verrà fatto un tentativo per Joshua Zirkzee.

Ovviamente non significa che saranno tutti acquistati – anzi nella maniera più assoluta non è così anche perché non sarebbe possibile – ma l’obiettivo è di assicurarsi almeno diversi nomi di questa lunga lista che si andrà poi ad estendere ulteriormente con vecchie e nuove idee o profili finora non emersi alla stampa.