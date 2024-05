Calciomercato Juve, SKY: tre bianconeri a rischio con Thiago Motta

Calciomercato Juve, ancora altre due settimane e poi nascerà la Vecchia Signora di Thiago Motta. Stasera, virtualmente, ci sarà il passaggio di consegne con Bologna-Juventus che vedrà il saluto del tecnico italobrasiliano allo stadio Dall’Ara per quelli che stanno per diventare i suoi vecchi tifosi e l’accoglienza dai suoi nuovidal settore ospiti bianconero. Per quanto le parti smentiranno pubblicamente nel pre partita con le classiche interviste, è tutto pronto e apparecchiato. Su volere soprattutto di una persona: Cristiano Giuntoli.

Non potendo puntare su Luciano Spalletti con cui ha vinto uno scudetto a Napoli, il direttore sportivo juventino ha optato per un altro nome che propone un calcio di assoluto livello e che può portare attraverso tutt’altra filosofia la Juventus in alto. La staffetta con Massimiliano Allegri ci sarebbe stata comunque, ora sono state accelerate solo le dinamiche con gli sviluppi a sorpresa della Coppa Italia.

Calciomercato Juve, spuntano i primi 5 nomi

E’ chiaro che la Juve di Thiago Motta prenderà una forma nuova e a oggi non ancora conosciuta, ma di sicuro ci saranno alcuni giocatori promossi e ritenuti adatti dall’allenatori e altri meno. Secondo quanto riferisce SkySport, già tre profili sembrerebbero tecnicamente non proprio graditissimi al mister e pertanto a rischio cessione: parliamo del 20enne Fabio Miretti, del 23enne Nicolussi Caviglia e del 20enne Samuel Iling Junior.

Tutti giovani che, in quanto tale, ovviamente, salvo situazioni particolari, non poteranno a una cessione in definitivo ma a prestiti in squadre minori dove possano giocare con continuità. Non è questione di carta d’identità ovviamente, anche perché Thiago Motta è abituato a lavorarci e infatti altri due nomi – sempre come riporta Sky – sarebbero graditissimi: si tratta di Matias Soulè ed Enzo Barrenechea, entrambi di proprietà della Juventus e attualmente al Frosinone. A questo punto possibile un loro immediato rientro per il prossimo campionato.