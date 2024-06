Calciomercato Juve, sondaggio per Madueke: la richiesta

Calciomercato Juve, cercasi un esterno offensivo. Perché se a sinistra sarà confermatissimo Kenan Yildiz, dall’altra parte c’è un vuoto da colmare con un rinforzo di spessore in termini numerici ma che al contempo non gravi particolarmente sulle casse bianconere all’insegna della nuova linea sostenibile e del budget mercato predisposto per i principali obiettivi di quest’estate: Roberto Calafiori e soprattutto Teun Koopmeiners.

Calciomercato Juve, spunta Madueke del Chelsea

Così come riporta TuttoSport oggi in edicola, il Dt Cristiano Giuntoli guarda a diversi profili con l’intento – preferibilmente – di prenderne uno in prestito con diritto di riscatto. Sono diversi i nomi in agenza comq elli di Edon Zhegrova, Patrick Wimmer, Savinho o Jadon Sancho. Ma ne spunta uno nuovo: si tratta di Noni Madueke potenzialmente in uscita dal Chelsea e per il quale la società piemontese si è mossa con un sondaggio.

Il problema, però, è che la richiesta dei Blues vanno attorno ai 30 milioni di euro. Una pretesa che ha messo la Juve in stand-by sull’argomento in attesa di riaggiornamenti futuri lì dove sarà ritenuto opportuno. La società potrebbe attendere che il Chelsea acquisti un altro esterno così da calare le pretese oppure, nel caso, valutare direttamente un’altra pista. Di certo un nome su quella fascia, dove a oggi c’è il solo Timothy Weah senza considerare Matias Soulé in uscita, sarà preso.