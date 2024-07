Calciomercato Juve, sorpasso di due italiane per Greenwood

Calciomercato Juve, l’idea relativa a Mason Greenwood resta sullo sfondo ma la Vecchia Signora non è più in pole per l’esterno inglese in prestito al Getafe nell’ultima stagione. E ormai già da un bel po’. E’ bene precisare tuttavia che tale scenario si è concretizzato anche per la stessa volontà del club bianconero, dal momento che dopo un’accelerata iniziale Cristiano Giuntoli ha mollato parzialmente la presa per valutazioni relative anche alle vicende extra-campo per cui l’attaccante purtroppo è noto.

Calciomercato Juve, ultimissime su Greenwood

Nel frattempo ha preso decisamente più quota Jadon Sancho, vecchio obiettivo juventino che ha anche sfiorato l’approdo a Torino fatto saltare da Massimiliano Allegri quando ormai era tutto pronto e definito. Ora le parti ci riprovano col benestare del neo allenatore, Thiago Motta, ma non sarà semplicissimo. Per Greenwood nel frattempo, piano B di Madame, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Napoli e Lazio sono più avanti.

Lo sono in particolare i capitolini con un’offerta da 20 milioni più percentuale su futura rivendita. In pole però c’è sempre il Marsiglia che avrebbe raggiunto anche un’intesa di massima coi Red Devils per 30 milioni di euro, ma con l’affare in bilico per la risposta del calciatore e la questione ambientale dopo le dichiarazioni del sindaco che si è opposto totalmente e pubblicamente al suo approdo in città.