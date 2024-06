Calciomercato Juve, sta già prendendo forma la nuova squadra di Thiago Motta. A partire dalla difesa dove il neo allenatore bianconero sta disegnando la Madame che la prossima stagione entrerà in scena con l’obiettivo di migliorare il terzo posto di questa stagione e provare a fronteggiare subito l’Inter per tornare a vincere in Italia.

Calciomercato Juve, Motta pronto a rilanciare Tiago Djalò

E proprio dal reparto arretrato occhio a una possibile grande sorpresa che riguarda Tiago Djalò, il primo acquisto targata Cristiano Giuntoli. Arrivato a gennaio dal Lilla per 3.5 milioni di euro più bonus, ha debuttato in campionato soltanto all’ultimissima di campionato contro il Monza con Paolo Montero alla guida tecnica. Con Massimiliano Allegri invece zero minuti totali in quanto il toscano non lo riteneva pronto dopo i problemi fisici che l’esterno lusitano ha avuto.

Ma con Motta la musica ora può cambiare poiché il 41enne è pronto a rivalutare il giocatore. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Motta vuole osservare il giocatore da vicino in ritiro e, se tutto va come sperato, questo andrà dritto verso la permanenza. Il mister ne apprezza le caratteristiche ed è intrigato dalla possibilità di impiegarlo a tutta fascia, che sia bassa o alta.