Calciomercato Juve, sorpresa Soulé: cambiano i piani e resta?

Calciomercato Juve, e se ci fosse un colpo di scena per Matias Soulé? Il giocatore è stato finora considerato sul mercato per la necessità di monetizzare e reindirizzare il cash che ne verrebbe per finanziare gli altri colpi in entrata dopo Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, ma se cambiassero le carte in tavola e il fantasista argentino alla fine rimanesse in rosa per essere protagonista nella Juventus per la prossima stagione?

La stima di Thiago Motta per il 21enne non è affatto un mistero: lo apprezza particolarmente e lo terrebbe volentieri con sé. Le priorità di mercato hanno fatto sì che il sudamericano fosse considerato una pedina di passaggio alla Continassa, ma gli scenari starebbero cambiando adesso Perché al momento non è arrivata nessuna offerta alla Vecchia Signora, specialmente non da 40 milioni di euro come richiesto.

Calciomercato Juve, cambiano i piani per Soué?

Tutto questo, rivela TuttoSport in edicola, a oggi spinge alla conferma in bianconero di Soulé. E così alla fine potrebbe essere proprio lui quell’esterno destro che la Juventus sta cercando con fatica altrove, sbattendo ripetutamente verso valutazioni alte e trattative complicate come nel caso di Mason Greenwood, Jadon Sancho o Karim Adeyemi.

Chissà dunque che alla fine non vada così, con un rinforzo cercato in Inghilterra e Germania quando in realtà era anche già virtualmente a Torino in attesa del raduno quando metterà davvero piede nel centro sportivo juventino. Con Motta dovrebbe solo lavorare nel lavoro senza palla, per il resto la sua qualità creerebbe con Kenan Yildiz dall’altra parte e magari Teun Koopmeiners al centro una super trequarti alle spalle di Dusan Vlahovic.