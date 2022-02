Calciomercato Juve, trovato il sostituto di De Ligt?

Calciomercato Juve – Non si può ancora parlare di vero e proprio sorpasso, ma la Juventus si è messa in scia e, guardinga, osserva chi le sta davanti, in attesa di piazzare il colpo. In questo caso, davanti c’è il Milan, che nei giorni scorsi ha incontrato l’entourage del centrale difensivo olandese classe 2000 Sven Botman e che ora deve guardarsi dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe entrata in contatto con il Lille, club che ha la proprietà del cartellino del difensore, per prendere informazioni sulla sua situazione, su quello che sarà il futuro e il margine di manovra, nel caso in cui la Juve decidesse di inserirsi a gamba tesa sulle trattative in corso con il Milan.

Calciomercato Juve, spunta il sostituto di De Ligt

In ogni caso, il margine di manovra sembra essere poco, perché i rapporti tra la società francese e quella rossonera sono ottimi, mentre un accordo di massima è già stato raggiunto con l’entourage del giocatore. Inoltre, la priorità.

In casa Juventus, rimane quella di trattenere de Ligt e un eventuale affondo per Botman sarebbe legato ad una sua cessione. Il fattore Raiola continua a incutere timore e la Vecchia Signora ha iniziato le manovre per tutelarsi.

