Calciomercato Juve, Soulé acclamato alla Continassa: ultime sul futuro

Calciomercato Juve, Thiago Motta ha comunicato la cessione a diversi giocatori ieri alla Continassa ma Matias Soulé non è stato tra questi. Tuttavia, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non è sinonimo di permanenza certa in bianconero. La situazione è piuttosto in divenire e andrà monitorata di settimana in settimana.

Calciomercato Juve, quale futuro per Soulé?

Da una parte c’è il neo allenatore che vorrebbe tenerlo perché lo vede bene nel tridente juventino, ma dall’altra è ritenuto necessario un suo sacrificio in caso di offerta importante per finanziare gli ultimi grandi colpi in programma per rendere la Juventus ancor più forte. La verità è che lo voglio in tanti ma nessuno si è spinto al prezzo fissato finora da Cristiano Giuntoli, ovvero 35-40 milioni di euro.

Dovesse giungere tale cifra allora se ne potrà parlare, ma diversamente la Vecchia Signora non aprirà a sconti o prezzi di saldo e lo confermerà appunto in rosa. L’ex Frosinone intanto ieri è stato il più acclamato dai tifosi che gli hanno ripetuto “non te ne andare”. Il futuro appunto non dipende da lui ma di sicuro avrà una voglia pazza di restare e dimostrare il suo valore come ha fatto già intravedere in terra ciociara.