Calciomercato Juve, Soulé ora può restare: arrivano conferme

Calciomercato Juve, e se alla fine Matias Soulé restasse in bianconero? Uno scenario inizialmente preso non troppo in considerazione ma che oggi non sarebbe propriamente da escludere. Secondo quanto riporta La Repubblica, anzi, sarebbe un’opportunità concreta poiché il giocatore piace parecchio a Thiago Motta che sarebbe pronto a plasmarlo e valorizzarlo a livelli massimi come accaduto con Dan Ndoye protagonista di un eccellente europeo per esempio.

Calciomercato Juve, Soulé verso la permanenza?

Così occhi puntati in particolare sul talento di rientro da Frosinone nei primissimi giorni alla Continassa ora che il raduno juventino è prossimo in data 10 luglio. Il 21enne argentino piace perché abile nel saltare l’uomo, ha doti tecniche non indifferenti e presenta anche una certa disponibilità nel coprire dando una mano in ripiegamento che è determinante per il gioco del tecnico italo-brasiliano.

L’unico ostacolo in questa storia è di riflesso la sua stessa valutazione importante che potrebbe cambiare il mercato della Juventus in caso di offerta concreta dall’estero. Permetterebbe infatti di sferrare l’assalto a Teun Koopmeioners o di altri obiettivo nel mirino. Ma se non dovesse giungere questa proposta Cristiano Giuntoli non forzerebbe la mano per piazzarlo, non più, dando priorità ad altri nomi per monetizzare e rinvigorire il budget mercato. Chissà che alla fine l’esterno di fascia che la Juve cerca non sia già in casa.