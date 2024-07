Calciomercato Juve, Soulé preferisce la Roma al Leicester: novità da Sky

Calciomercato Juve, arrivano aggiornamenti importanti per Matias Soulé direttamente da SkySport. Li riporta in particolare Gianluca Di Marzio anche attraverso il proprio sito. Secondo quanto si apprende, sarebbe concreto l’interesse della Roma per il talento bianconero lo scorso anno in prestito a Frosinone dove ha realizzato 11 gol e 3 assist.

Calciomercato Juve, gli aggiornamenti per il futuro di Soulé

E tra la squadra giallorossa e gli inglesi il calciatore preferirebbe proprio i capitolini. Anche perché l’argentino è consapevole che Daniele De Rossi stravede per lui. E’ proprio la stessa Lupa al momento l’acquirente che alza di più l’asticella: rispetto alle Fox che si sono limitate a un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus, la Roma sarebbe pronta a piazzarne subito 30 sul tavolo.

Il problema – aggiunge l’esperto di mercato – è che in verità la Vecchia Signora ne vorrebbe ancora di più. Probabilmente tra i 35 e i 40. Difficilmente però verranno inserite contropartite, poiché sarebbe la società di Dan Friedkin a non voler eventualmente coinvolgere altri giocatori in quest’incastro già piuttosto complicato già solo così.

Cristiano Giuntoli da parte sua attende solo l’offerta più alta possibile per poi chiudere e dirottare nell’immediato tale tesoretto a Bergamo dove c’è il grande obiettivo di quest’estate juventina: Teun Koopmeiners. La società, dopo aver piazzato i primi tre colpi già noti e ufficiali, ora ha deciso di affondare il colpo per l’olandese.