Calciomercato Juve, Soulé tolto momentaneamente dal mercato?

Calciomercato Juve, Matias Soulé tolto dal mercato a oggi. Lo assicura TuttoSport in edicola. Come infatti si legge sul quotidiano, Cristiano Giuntoli ha depennato il nome dell’argentino di rientro dal prestito al Frosinone dalla lista dei giocatori in partenza o sacrificabili per accontentare Thiago Motta che vorrebbe puntare sul talento sudamericano.

Calciomercato Juve, dietrofront per Soulé?

Una mossa dovuta nei confronti dell’allenatore, dopo che gli è stato venduto Enzo Barrenechea che avrebbe voluto vedere alla Continassa per testarlo ed inserirlo eventualmente in rosa per delle caratteristiche che garbavano l’ex Bologna. Ma alla fine, a causa di Weston McKennie e le sue rimostranze per l’affare, l’altro albiceleste è stato inserito nell’affare con l’Aston Villa per portare Douglas Luiz a Torino poi anche ufficializzato.

Dunque sarebbe alla luce anche di questo che la società avrebbe deciso di accontentare il tecnico. Così Soulé sarebbe tolto del mercato in attesa che Motta possa valutarlo con attenzione al raduno e finché non ci saranno eventuali sviluppi per il prestito di Jadon Sancho, per il quale però potrebbero arrivare soltanto ad agosto date le condizioni richieste dalla Juventus e la volontà del Manchester United di capire prima se vi saranno eventuali acquirenti per poi dare eventualmente il via libera in direzione Piemonte.