Calciomercato Juve, spiragli per lo scambio Chiesa-Sancho: le ultime

Quando ritornerò Federico Chiesa alla Continassa? Non a strettissimo giro. Lo farà più avanti considerando le vacanze che gli spettano dopo aver partecipato a Euro 2024 ma in verità si prenderà anche qualche giorno in più del dovuto. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’esterno viola ha avuto dalla società ulteriori giorni di permesso aggiuntivi a quelli già pattuiti.

Calciomercato Juve, ultimissime su Chiesa

Il motivo è perché il 26enne volerà a nozze il prossimo 20 luglio. Si sposerà con la sua amata ed è certo dunque che non prenderà nemmeno parte al ritiro bianconero in Germania che partirà proprio dal medesimo giorno e andrà avanti fino al 26 luglio. Rientro direttamente al quartiere generale juventino di Torino, salvo sorprese di mercato. Perché per un matrimonio che prende corpo ce n’è un altro agli sgoccioli, proprio quello con la Vecchia Signora.

Appare ormai come certo il suo addio su volontà di Thiago Motta. Sembra essersi raffreddata la pista Roma ma il giocatore resta in uscita, sarà sacrificato sia per far cassa e puntare sui prossimi obiettivi bianconeri e sia perché, al di là di tutto, lo impone la scadenza nel 2025. Nel frattempo – svela la rosea – il tecnico del Manchester United sta riflettendo sulla proposta di scambio per quanto riguarda Jadon Sancho.