Calciomercato Juve, spunta anche Oyarzabal per la fascia

Calciomercato Juve, spunta una nuova soluzione per la corsia offensiva. Perché è anche lì che la società dovrà intervenire oltre ai vari reparti già puntellati o per i quali ci sono già programmi. In porta pronto Michele Di Gregorio per diventare il nuovo portiere bianconero, in difesa il sogno è Roberto Calafiori e a centrocampo si spera possa andare a buon fine l’affare per Douglas Luiz al momento a rischio a causa di Weston McKennie.

Calciomercato Juve, ultimissime per la fascia

E se sulla trequarti il sogno di un’estate intera è Teun Koopmeiners, bisognerà trovare un profilo a destra al posto di Federico Chiesa ormai ai saluti: sono diversi i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli, ma non ce n’è ancora uno definitivo e che convince al 100%. O meglio ci sarebbe pure, magari Jadon Sancho vicinissimo al bianconero già a gennaio, ma in questo caso sono i costi il problema. Calano invece le quotazioni relative a Mason Greenwood per lui la Juve sta facendo dietrofront per i problemi extracalcistici del giocatore.

In attesa di entrare nel vivo del discorso spunta un altro profilo per la fascia: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. Classe 97, può giocare su entrambe le fasce e Giuntoli lo avrebbe anche visionato da vicino più volte. Ha una clausola da 75 milioni di euro ma è chiaro che l’affare, eventualmente, potrebbe farci per cifre decisamente può ridotto. Tipo la metà o ancora meno.