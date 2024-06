Calciomercato Juve, spunta già una nuova destinazione per McKennie? 

Calciomercato Juve: Weston McKennie è in lista di sbarco. Ora più che mai dopo quanto accaduto con Douglas Luiz rischiando di far saltare un intero affare per delle pretese assurde prima alla Vecchia Signora con una buonuscita e poi all’Aston Villa con un ingaggio enorme. Come Conferma anche TuttoSport oggi in edicola, la posizione del 25enne USA nella vicenda ha irritato parecchio la società bianconera e per lui non ci sarà possibilità per una riabilitazione in bianconero come accaduto per esempio la scorsa estate.

Calciomercato Juve, McKennie verso la MLS?

Altrimenti, dovesse sfumare ancora un trasferimento o non giungere per mancati interessi, spunta l’ipotesi di un anno in tribuna per il classe 2005. Ma spunta una potenziale via di uscita che potrebbe accontentare tutte le parti in gioco, il calciatore che approderebbe in un contesto a lui caro e con uno stipendio importante e la Juventus che andrebbe ad incassare presumibilmente la cifra desiderata: si tratta della MLS, proprio il campionato statunitense per un possibile ritorno a casa per l’ex Schalke 04.

Come riporta parallelamente La Gazzetta dello Sport di oggi confermando tale possibilità, ci sarebbe in particolare il Cincinnati per McKennie. Bisognerà però prima attendere lo svolgimento della Coppa America e proprio questa potrebbe rivelarsi una vetrina preziosa nonché una grandissima alleata per il Dt Cristiano Giuntoli per piazzare colui che probabilmente è in cima alla sua lista nera in questo momento.