Calciomercato Juve, spunta la promessa a Thiago Motta su Soulé: il retroscena

Calciomercato Juve, Thiago Motta oggi incontrerà e conoscerà Matias Soulé alla Continassa per l’inizio del raduno juventino. Un faccia a faccia che aprirà importanti scenari per il futuro per l’esterno argentino, per il quale non sono da escludere colpi di scena per una possibile permanenza in bianconero.

Calciomercato Juve, novità per il futuro di Soulé

Il neo allenatore bianconero è un estimatore del fantasista sudamericano reduce da 11 gol nell’ultima stagione al Frosinone e Cristiano Giuntoli, come rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, avrebbe promesso al tecnico che farà di tutto per non sacrificare il calciatore. Lo scenario potrebbe cambiare solo in caso di offerte irrinunciabili pari a 30-35 milioni di euro, di fronte alle quali – anche per finanziare il mercato in entrata coi prossimi 3 colpi in programma – l’addio sarebbe inevitabile.

Una proposta del genere però non è ancora arrivata e per il momento l’ex Bologna potrà lavorare sul 21enne. Ma occhio a possibili incursioni a breve. Sembrerebbe – si legge sempre sul quotidiano – che qualcosa stia iniziando a muoversi, con Marsiglia e Leicester che seguirebbero con attenzione Soulé monitorato come noto anche dalla Roma come alternativa a Federico Chiesa. Si parla di possibili offerte però da 20-25 milioni che non dovrebbero bastare per la fumata bianca. Servirà, appunto, molto di più.