Calciomercato Juve, spunta l’idea Abraham come vice Vlahovic

Calciomercato Juve, occhio all’asse con la Roma. Perché ai giallorossi piace parecchio Federico Chiesa per il quale è pronto un affondo ma nelle ultime ore è spuntata anche un’idea sul versante contrario, ovvero un giocatore che magari dalla capitale potrebbe sbarcare a Torino. Si tratta di Tammy Abraham, nome gradito a Thiago Motta, in uscita dal club capitolino e considerato un vice Vlahovic ideale in maglia juventina.

Calciomercato Juve, Thiago Motta guarda ad Abraham

Non esiste ancora una vera e propria trattativa come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ma la situazione potrebbe evolversi prossimamente per la questione relativa all’esterno ex Fiorentina ma non solo. La Roma intanto valuta l’attaccante ex Chelsea rientrato dall’infortunio 30 milioni di euro, ma la Vecchia Signora al momento lo vorrebbe in prestito ma non è da escludere un inserimento nell’affare Chiesa.

Per il centravanti andrebbe considerato anche un ingaggio alto da 6 milioni bonus compresi, ma sarebbero ammortizzati eventualmente dai benefici del Decreto Crescita. Piazzato Moise Kean alla Fiorentina per un affare che sarà definito nei prossimi giorni, la società punta a salutare anche Arkadiusz Milik piazzandolo magari in Turchia per prendere un giocatore più funzionale al nuovo 4-2-3-1 del neo tecnico. Proprio come potrebbe esserlo Abaham, in scadenza di contratto nel 2026.