Calciomercato Juve, spunta l’idea Zaccagni per l’attacco

Calciomercato Juve, spunta a sorpresa l’idea Mattia Zaccagni per l’attacco. Con Federico Chiesa in uscita per una separazione ormai irreversibile data la questione contrattuale e soprattutto il punto di vista di Thiago Motta, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi sul centrocampista offensivo della Lazio e protagonista a Euro 2024 nella penultima partita prima della grande delusione finale.

Calciomercato Juve, idea Zaccagni in attacco

Suo, infatti, il goal che ha permesso all’Italia di Luciano Spalletti di non subire quanto meno l’umiliazione di un’eliminazione ai gironi. Assist strepitoso di Roberto Calafiori che intanto è praticamente un nuovo giocatore dell’Arsenal e super goal che a molti ha ricordato Alessandro Del Piero proprio in maglia azzurra.

Detto questo, al di là dei paragoni con le dovute proporzioni, sembra che il 27enne sia appunto un’idea di Cristiano Giuntoli per il nuovo 4-2-3-1. Secondo quanto rivela Radio Radio, il laziale sarebbe una pista considerata dalla società per la fascia destra in alternativa a Jadon Sancho che rappresenterebbe comunque la priorità. Difficilmente però Claudio Lotito sarà disposto a privarsi del giocatore, soprattutto ora che sta prendendo Mason Greenwood per una squadra competitiva, se non per una cifra piuttosto importante e viene da pensare a circa 30 milioni di euro.