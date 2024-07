Calciomercato Juve, spunta una nuova contropartita per Todibo

Calciomercato Juve, potrebbe esserci un altro acquisto da Nizza ma i tempi potrebbero essere lunghi come annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. A differenza di Khéphren Thuram chiuso fondamentalmente in una settimana circa, servirà più tempo per il 24enne ex Barcellona che ha come desiderio ormai quello di vestire la maglia bianconera e fare la stessa tratta dell’ex compagno di squadra in direzione Continassa.

Calciomercato Juve, possibile scambio per Todibo?

Il giocatore, infatti, si è totalmente promesso alla Vecchia Signora e ora bisognerà trovare principalmente l’accordo col Nizza. La società non è intenzionata ad assecondare le richieste di 40 milioni di euro e punta su una formula come un prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione però al momento non gradita dai transalpini e dunque ci sarà da trattare.

Altrimenti una possibilità potrebbe essere una contropartita tecnica da inserire e oltre Daniele Rugani e Arkadiusz Milik spunta anche la nuova idea relativa a Thiago Djalò che Thiago Motta vorrebbe anche valutare ma che alla fine potrebbe anche uscire sopratutto per una causa superiore come questa. In ogni caso è Todibo il designato in difesa per sostituire Roberto Calafiori ormai sfumato in direzione Arsenal, e c’è un motivo preciso in casa Juve.