Calciomercato Juve, spunta una nuova idea per la fascia

Calciomercato Juve, idee chiare per quanto riguarda difesa e trequarti: si tratta infatti per un solo nome per questi due reparti. Ovvero Jean Clair Todibo in difesa, emerso come nuovo nome caldo una volta sfumato Roberto Calafiori, e il solito Teun Koopmeiners che è il grande sogno di quest’estate di fronte al quale la Vecchia Signora non indietreggia nemmeno di fronte alle ultime dichiarazioni ‘choc’ giunte da Bergamo attraverso la figura in particolare dell’amministratore delegato Luca Percassi.

Calciomercato Juve, ultime sugli esterni

E sulla fascia invece? Qui la situazione è un po’ più mista. Non c’è infatti un solo designato prescelto ma più profili graditi e trattati contemporaneamente. La strategia di Cristiano Giuntoli, riporta TuttoSport oggi in edicola, è quella di lanciare molte reti e capire tra i vari obiettivi resteranno impigliati. Parliamo di giocatori come Jadon Sancho del Manchester United, Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Wenderson Galeno del Porto ma anche Albert Gudmundsson per una nuova possibile sfida con l’Inter.

Non mancano anche nuove idee però, come quella che porta a Robin Hanck che anche si aggiunge alla lunga lista di Giuntoli come riporta sempre Ts: si tratta in questo caso di un’alternativa low cost, considerando il prezzo di ‘soli’ 10 milioni di euro richiesto dal Borussia Monchengladbach e un ingaggio alla portata per i parametri juventini.